Sci alpino, mattinata di allenamento per Della Vite e Kranjec sul monte Zoncolan

Proseguono gli allenamenti per i gigantisti azzurri e sloveni, impegnati in Friuli Venezia Giulia per preparare i prossimi appuntamenti stagionali. Nella mattinata odierna di mercoledì 28 dicembre, sono stati Filippo Della Vite e Zan Kranjec ad allenarsi sulla pista 1 del monte Zoncolan fino alle 11. Monte Zoncolan che a gennaio ospiterà anche le gigantiste della nazionale di sci alpino tra cui Federica Brignone e Marta Bassino. Entra dunque nel vivo la stagione dello sci, con gli atleti che puntano a raggiungere il massimo della forma per far bene da qui alla fine.