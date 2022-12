Sci Alpino: il Campione del Mondo Olimpico Beat Feuz si ritirerà a gennaio dopo Kitzbuhel

Beat Feuz, campione olimpico di sci, ha annunciato che concluderà la sua brillante carriera dopo le due gare di Coppa del Mondo di discesa libera del mese prossimo a Kitzbühel, in Austria. Il 35enne svizzero ha vinto quest’anno l’oro olimpico nella discesa libera a Pechino, oltre all’argento nel super-g e al bronzo nella discesa libera del 2018. Feuz è già stato campione del mondo di discesa libera nel 2017 e ha vinto quattro volte la Coppa del mondo di discesa libera. Tredici delle sue 16 vittorie in Coppa del Mondo sono arrivate in discesa, inclusi due primi posti nella sua famosa gara di casa a Wengen e tre degli ultimi quattro nell’evento glamour di Kitzbühel.

Ecco le sue parole: “Spingere i limiti e correre rischi è stata la mia passione nelle gare di sci per anni. La mia sensazione è stata spesso la chiave del successo. Ma ora la mia sensazione mi dice che i limiti fisici sono stati raggiunti. Dopo 16 anni nella Coppa del Mondo, sabato 21 gennaio terminerò la mia carriera attiva come corridore. Non vedo l’ora di godermi ancora una volta le mie gare preferite a Wengen e Kitzbühel. Sono incredibilmente grato di essere stato in grado di perseguire la mia passione per così tanto tempo e ora non vedo l’ora di trascorrere più tempo con la mia famiglia e sono entusiasta di quali nuove sfide arriveranno nella mia vita”.