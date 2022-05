Scherma, Coppa del Mondo spada: secondo posto per Santuccio in Polonia, Vismara settimo in Georgia

by Sofia Cioli

Altro podio per Alberta Santuccio. L’azzurra delle Fiamme Oro, dopo la vittoria nel GP Fie di Budapest, conquista anche il secondo posto a Katowice, in Polonia. Santuccio ha iniziato la sua gara con i successi sull’inglese Lydia Stanier (15-11) e sulla polacca Magdalena Pawlowska (15-13). Agli ottavi ha superato la compagna di squadra Federica Isola con il punteggio di 15-11, e la certezza del podio è arrivata ai quarti, dove la siciliana ha battuto 15-9 l’estone Nelli Differt. In semifinale Alberta si è imposta 15-10 contro l’ungherese Anna Kun, prima di cedere 15-10 contro la coreana Injeong Choi, numero uno del ranking mondiale, nella finalissima. Tra le ‘top 8’ anche Roberta Marzani, eliminata proprio dalla coreana per una sola stoccata 15-14, mentre sono uscite nel tabellone dei 16 Federica Isola e Marta Ferrari, battuta 15-10 dalla francese Marie-Florence Candassamy; Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi eliminate nei 32, mentre Mara Navarria e Alice Clerici hanno terminato la loro prova nel tabellone dei 64.

In Georgia, nella competizione maschile, il migliore azzurro è stato Federico Vismara. Il milanese delle Fiamme Azzurre ha chiuso in settima posizione dopo aver vinto 15-9 nei primi due assalti di giornata contro l’uzbeko Roman Aleksandrov e l’ucraino Roman Svichkar. Nei 16 Vismara ha affrontato il campione olimpico Romain Cannone con una bella rimonta dal 13-1 per il francese al 15-14 in suo favore. Approdato tra i migliori otto della gara ha poi perso l’assalto decisivo per le semifinali contro l’ucraino Igor Reizlin 15-9. Davide Di Veroli e Gabriele Cimini sono usciti di scena nel tabellone dei 32: il primo sconfitto all’ultima stoccata 15-14 da Cannone dopo un match molto equilibrato, il secondo eliminato 15-7 dal giapponese Koki Kano.