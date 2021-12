Picchio D’Oro 2021, vince il ct azzurro Roberto Mancini. Premiati anche Tamberi e Rossi

by Daniele Forsinetti

Roberto Mancini - fotomenis.it

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, vince il Picchio D’Oro 2021, massimo riconoscimento della Regione Marche. La consegna dell’onorificenza avverrà in occasione della Giornata delle Marche, che si celebrerà il 10 dicembre prossimo a Castelraimondo (provincia di Macerata) e quest’anno premierà lo sport. A ricevere un riconoscimento sarà anche la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi, l’anconetano medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, che riceverà il Premio del presidente della Regione. Premio alla carriera invece, per il pluricampione di motociclismo, Valentino Rossi, nato a Tavullia. Il Presidente della commissione, Carlo Ciccioli, si è detto molto soddisfatto dell’annata sportiva: “Particolare soddisfazione nel trovare le Marche sul podio dello sport mondiale, ben rappresentate in diverse discipline”.