Pesi, Mondiali 2022: Imperio 12esima a Bogotà

“Nello strappo devo ritrovare quella sicurezza che mi appartiene – ha detto Giulia al termine della gara – essendo io una ‘strappista’ contavo di fare una prova migliore, ma ora so dove devo andare a lavorare e cosa. Bisogna fare i kg che si fanno in palestra. Lo slancio invece è andato benino, anche se ho un po’ di rimpianto per i 105, ma so che posso crescere ancora. Le mie avversarie, che hanno poi gareggiato nel gruppo A, mi hanno dato una spinta ulteriore per andare a cercare il massimo nelle prossime gare. Il percorso olimpico è appena iniziato quindi dobbiamo cercare di metterci con la testa sotto e lavorare per le gare che verranno”. Domani sarà il turno di Sergio Massidda, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Mirko Zanni, Oscar Reyes e Cristiano Ficco.