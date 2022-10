Lazio-Midtjylland: gol Pedro, lo spagnolo completa la rimonta biancoceleste (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video del gol di Pedro, che ha fissato il punteggio del match Lazio-Midtjylland, valido per la fase a gironi dell’Europa League 2022/2023, sul 2-1. L’attaccante spagnolo è subentrato al 55′ e dopo soli tre minuti ha timbrato il cartellino, completando la rimonta biancoceleste. Zaccagni scappa sulla sinistra e mette in mezzo un cross basso. Nessuno tocca la palla, che arriva sul secondo palo, dove c’è indisturbato Pedro. Lo spagnolo trafigge il portiere e fa 2-1. In alto il video della rete