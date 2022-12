Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer 2022: secondo posto per Sieff, vince Westvold Hansen

Secondo posto per Annika Sieff all’esordio stagionale nella Coppa del mondo femminile di combinata nordica a Lillehammer, in Norvegia. La 19enne ha fatto segnare un punteggio di 131.3 sul trampolino HS98 partendo con uno svantaggio di 12″ nei confronti di Gyda Westvold Hansen, e nei 5 km la norvegese ha subito staccato l’azzurra chiudendo con il tempo di 14’27″1, con la trentina attardata di 1’11″5. Terza posizione per la tedesca Nathalie Armbruster a 1’29″6.

“E’ stata veramente una bella giornata per me – ha dichiarato Sieff al termine della gara -, sono partita bene sul trampolino e ho cercato di dare il meglio, poi, sugli sci. Ovviamente è stata dura perché era la prima gara della stagione, devo riprendere il ritmo ma il secondo posto è un buon risultato”.