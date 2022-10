Cobolli-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Napoli 2022

Flavio Cobolli sfiderà Miomir Kecmanovic nel primo turno del torneo ATP 250 di Napoli 2022 (cemento outdoor). Il tennista azzurro è reduce da un ottimo torneo di Firenze, in cui ha superato le qualificazioni ed ha sfiorato la vittoria al primo turno contro Moutet. Archiviata però l’esperienza toscana, è tempo di concentrarsi sull’appuntamento campano, in cui all’esordio troverà il serbo Kecmanovic. Impegno sulla carta proibitivo per Cobolli, che affronta il numero 30 del mondo, protagonista di una stagione da incorniciare. Kecmanovic è reduce da una settimana di pausa dopo aver raggiunto i quarti di finale a Tokyo e partirà ampiamente favorito. Tra i due non ci sono precedenti.

Cobolli e Kecmanovic scenderanno in campo tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, giornate dedicate al completamento degli incontri di primo turno. L’orario ed il campo sono ancora da ufficializzare. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà lo scontro di primo turno tra Cobolli e Kecmanovic. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, approfondimenti ed highlights al termine della partita e per tutta la durata dell’appuntamento campano.