Carabao Cup 2022/2023, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale della Carabao Cup 2022/2023, con gli incontri della nuova fase dopo l’azione delle ultime ore. Si è arrivati quindi alle fasi finali e più importanti, nonché interessanti, di una delle coppe nazionali britanniche. Al momento, non è ancora disponibile il tabellone dei quarti di finale, in quanto lo stesso viene sorteggiato con le squadre qualificate. Per questo, per ora, vi offriamo la lista delle squadre qualificate proprio ai quarti di finale.

CARABAO CUP 2022/2023, TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

SOUTHAMPTON

WOLVERHAMPTON

NEWCASTLE

LEICESTER