Biathlon, inseguimento maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming dell’inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Qualche ora prima delle donne, saranno gli uomini a prendere il via nella seconda gara del weekend francese. Sono due gli italiani al via: si tratta di Tommaso Giacomel e Daniel Fauner. Appuntamento alle ore 12.10 di oggi, sabato 17 dicembre. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

SEGUI IL LIVE