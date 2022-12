LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale dell’inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Qualche ora prima delle donne, saranno gli uomini a prendere il via nella seconda gara del weekend francese. Sono due gli italiani al via: si tratta di Tommaso Giacomel e Daniel Fauner. Appuntamento alle ore 12.10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

LA START LIST

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

12.55 Sturla Laegreid vince l’inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand! Secondo Christiansen, terzo un irriconoscibile Boe. Giacomel ottimo in nona posizione, peccato per tre errori al poligono!

12.52 Christiansen riprende Boe! Assurdo.

12.52 Peccato per Giacomel, errore anche al quarto poligono! Ma è comunque in top-10, che rammarico.

12.50 Laegreid poi fa anche un gesto nei confronti dei tifosi francesi, come Fourcade!

12.48 Incredibile! Christiansen spreca tutto e cestina la sua vittoria, due errori all’ultimo poligono! Laegreid ringrazia e va a vincere.

12.45 No! Giacomel sbaglia in piedi all’ultimo poligono, è comunque quarto sugli sci e tredicesimo al momento! Se non avesse commesso l’errore sarebbe stata top-10 assicurata.

12.43 Un errore per Laegreid e Boe, Christiansen invece trova lo zero e vola al comando!

12.40 Peccato per l’errore di Giacomel al poligono a terra.

12.38 Boe forza al poligono, Laegreid però termina prima di lui e il distacco aumenta! Laegreid primo, Boe secondo, Christiansen terzo, solo Norvegia ma nelle posizioni inaspettate.

12.37 Giacomel piomba in top-10 e sta per raggiungere Fillon-Maillet!

12.36 In difficoltà anche sugli sci il norvegese! Boe ha il diciassettesimo tempo sugli sci, assurdo.

12.33 Occhio perché Johannes Boe sbaglia al primo poligono! Se la gioca allora con Laegreid.

12.28 L’attesa è tutta per Johannes Boe.

12.25 Finalmente si parte! Inizia la gara a inseguimento in terra francese!

12.12 La partenza è stata posticipata di quindici minuti per le condizioni pericolose della pista.

12.10 Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta dell’inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand. Difficile ci possa essere spazio per exploit azzurri con Giacomel e Fauner, Boe prenota la vittoria.