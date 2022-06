Wta 125 Makarska 2022: Cocciaretto piega Schmiedlova e accede in finale

by Davide Triolo

Elisabetta Cocciaretto, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

Elisabetta Cocciaretto è tornata e non stenta a mostrarlo al mondo intero. La tennista italiana ha piegato la resistenza di Anna Karolina Schmiedlova in due set, riuscendo a imporsi per 7-6(7), 6-1 in semifinale al Wta 125 di Makarska 2022. Exploit dell’azzurra sulla terra battuta in Croazia, dopo le ottime prestazioni nelle ultime settimane a livello Itf; ultimo atto del torneo agguantato dopo aver superato l’insidia evidente di un primo set dalle mille difficoltà; l’avversaria slovacca, autorevole sul rosso, si è procurata infatti un totale di cinque set point tra dodicesimo game e tie-break, venendo però sempre respinta dalla grintosa marchigiana. Cocciaretto ha mantenuto salda la concentrazione nei momenti cruciali dell’incontro; anche in situazioni tattiche di difficoltà, martellando soprattutto con il rovescio che contraddistingue il suo tennis. Dopo aver vinto di misura un tie fondamentale, l’italiana ha liberato il suo miglior tennis nel corso del secondo parziale, letteralmente annichilendo l’opponente; Schmiedlova colpita nel profonda dalle opportunità al vento nel parziale precedente, sprofondata in seguito con due break di svantaggio a definirne le sorti. Cocciaretto, dopo aver sfiorato il bagel, ha chiuso nettamente sul 6-1 giungendo in finale; la tennista delle Marche affronterà una tra Linda Noskova e Jule Niemeier in finale.