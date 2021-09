Wta 125 Karlsruhe 2021: Trevisan cede a Sherif in finale, l’egiziana trionfa in due set

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan ha ceduto il passo a Mayar Sherif, al termine della finale del Wta 125 di Karlsruhe 2021, sconfitta mediante il punteggio di 6-3, 6-2. Azzurra evidentemente in difficoltà durante i propri turni di battuta e tutt’altro che incisiva con la prima in campo, sebbene il suo servizio mancino potesse creare più di qualche grattacapo all’avversaria. L’egiziana non ha badato alla superficie di riferimento e ha aumentato gradualmente la velocità di palla che contraddistingue il suo tennis, riuscendo a neutralizzare le tattiche difensive dell’opponente. L’italiana ha strategicamente tentato di rallentare il gioco e far colpire l’egiziana da ‘posizioni scomode’, seppur senza risvolti positivi.

Sherif ha trovato un ottimo tempo sulla palla con continuità, producendo vincenti e giocate efficienti. Punteggio eloquente, specchio dell’andamento specifico del confronto tra le due giocatrici all’ultimo atto del torneo tedesco; sebbene disputare la sfida sulla terra favorisse teoricamente le qualità di Trevisan, la tennista toscana non è riuscita a mettere la ciliegina sulla torta a un torneo interpretato splendidamente. Dal canto suo, invece, Sherif ha mostrato il meglio di sé e ottenuto la corona di Karlsruhe. Sensazioni positive, comunque, per Trevisan: best ranking in cassaforte e fiducia crescente in vista del finale di stagione.