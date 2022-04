Wta 1000 Madrid 2022: Swiatek out per infortunio, Badosa punta al titolo. Giorgi e Paolini al via

by Tommaso Vitali

Camila Giorgi - Foto Ray Giubilo

Il circuito Wta fa il suo esordio stagionale, a livello 1000, sulla terra rossa. Il 28 aprile prenderà il via il Mutua Madrid Open, torneo “combined” che si aprirà giovedì con i primi turni del tabellone femminile. Non ci sarà Iga Swiatek, costretta a rinunciare all’evento per un infortunio alla spalla destra. La numero 1 del mondo è reduce da 23 vittorie consecutive e ha conquistato i primi tre tornei 1000 del 2022: prima Doha, poi Indian Wells ed infine Miami. Con l’assenza della polacca, assoluta dominatrice della prima parte di stagione, si aprono spiragli per tante giocatrici.

La prima favorita sarà sicuramente Paula Badosa. Nel torneo di casa, che nel 2021 la fece per la prima volta affacciare tra le grandissime del tennis mondiale, la spagnola, che oggi si trova alla seconda posizione della classifica mondiale, punterà alla conquista del suo quarto titolo in carriera. All’esordio affronterà Veronika Kudermetova, numero 25 del ranking WTA e fresca finalista nel torneo di Istanbul. Sulla sua strada Badosa potrebbe eventualmente incontrare Aryna Sabalenka nei quarti di finale. La bielorussa, terza forza del seeding e detentrice del titolo, vinse nel 2021 la finale contro Ashleigh Barty con lo score di 6-0 3-6 6-4.

TABELLONE

MONTEPREMI

Tra le grandi assenze, figurano anche i nomi di Elina Svitolina, Barbora Krejcikova, Anett Kontaveit e Angelique Kerber. Ons Jabeur, Garbine Muguruza, Emma Raducanu e Karolina Pliskova vanno invece a caccia di risultati positivi, dopo un deludente inizio di stagione. Maria Sakkari, Naomi Osaka e Simona Halep sono tra le possibili sorprese.

Per quanto riguarda i colori azzurri, non ce l’hanno fatta Martina Trevisan e Lucia Bronzetti a vincere il turno decisivo delle qualificazioni. La toscana è stata sconfitta per 6-2 7-5 da Kaia Kanepi, la romagnola 6-4 6-1 da Petra Martic. Saranno quindi solamente due le azzurre al via nel main draw: Camila Giorgi e Jasmine Paolini, entrambe costrette ad un esordio complicato.

Giorgi se la vedrà infatti con la testa di serie numero 12, Jessica Pegula (nei precedenti l’americana conduce 2-1). Per Paolini ci sarà invece la testa di serie numero 8, Ons Jabeur, avversaria che non ha mai incrociato.