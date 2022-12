United Cup 2023: forfait di Kyrgios, non difenderà i colori dell’Australia

Perde uno dei suoi protagonisti principali la United Cup, che partirà questa notte nelle città di Brisbane, Perth e Sydney e darà inizio alla stagione tennistica 2023. Nick Kyrgios ha infatti annunciato il suo forfait a causa di un problema fisico e non difenderà i colori della sua Nazionale. Alex De Minaur diventa il numero uno australiano, mentre come secondo singolarista i padroni di casa avranno Jason Kubler. Gli australiani sono inseriti in un girone che comprende anche la Gran Bretagna di Norrie e la Spagna di Rafa Nadal.

