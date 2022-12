Tennis, L’Équipe stronca Sinner: “2022 deludente, si è fermato”

“Ha solo 21 anni ed è al 15esimo posto nel mondo. Ed è un grande risultato. Ma aveva iniziato il 2022 tra i primi 10 e sembrava un giovane che avrebbe ribaltato tutto sul suo cammino. Così precoce, così potente, così concentrato”. Ma “l’anno è passato, con il cambio di allenatore e l’abbandono della struttura del paternalistico Ricardo Piatti, e tutto è rimasto relativamente fermo rispetto alle aspettative“. Così scrive L’Équipe su Jannik Sinner nel suo consueto bilancio riguardo l’anno tennistico che si appresta a concludersi. L’autorevole quotidiano d’Oltralpe ha riconosciuto all’altoatesino qualche attenuante legata ai problemi fisici, ma ciò non è bastato per evitare la palma di delusione più grande del 2022. “Dopo i suoi quattro titoli nel 2021 -si legge –, Sinner ha alzato la Coppa solo una volta, a Umago. E ha vacillato nei momenti chiave delle partite importanti […] Nei suoi tre quarti di finale Slam, non è mai stato in grado di fare l’ultimo passo: apatico contro Stefanos Tsitsipas a Melbourne, senza soluzioni contro Novak Djokovic a Wimbledon nonostante due set di vantaggio, e infine travolto da Carlos Alcaraz agli US Open in un match monumentale”.