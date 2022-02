Tennis, Djokovic: “Disposto a sacrificare tornei se mi impongono il vaccino”

by Deborah Sartori

Novak Djokovic non cambia posizione sui vaccini anti-Covid e sarebbe disposto anche a sacrificare la partecipazione a tornei come Winbledon e Rolland Garros. In un’intervista esclusiva alla BBC, il tennista serbo ha detto: “Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare“, ha detto. Dopo la polemica agli Australian Open, con tanto di espulsione dal Paese, il serbo torna sulla questione vaccini. “Non sono mai stato contro la vaccinazione – ha spiegato Djokovic -, ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere ciò che mettere nel proprio corpo. Perché i principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o qualsiasi altra cosa. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile“.

Djokovic dice di tenere la “mente aperta” per eventualmente vaccinarsi in futuro, “perché stiamo tutti cercando di trovare collettivamente, la migliore soluzione possibile per porre fine al Covid. Non sono mai stato contro la vaccinazione. Capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo per gestire questo virus e vedere, si spera, una fine presto di questo virus. Capisco che ci sono molte critiche e capisco che le persone escono con teorie diverse su quanto sia stato fortunato o quanto sia conveniente”.

“Ma nessuno è fortunato e conveniente di contrarre il Covid – ha continuato il serbo -. Milioni di persone hanno e stanno ancora lottando con il Covid in tutto il mondo. Quindi lo prendo molto sul serio, non mi piace davvero qualcuno che pensi di aver abusato di qualcosa o a mio favore, al fine di, sai, ottenere un test PCR positivo e alla fine andare in Australia“. “Ero davvero triste e deluso dal modo in cui tutto è finito per me in Australia, non è stato facile” ha raccontato Djokovic, che nega ogni intenzione di falsificare la dichiarazione all’ingresso: “Assolutamente, l’errore di dichiarazione del visto non è stato fatto deliberatamente. È stato accettato e confermato dalla Corte Federale e dallo stesso ministro del Ministero per l’Immigrazione in Australia”.

“Quindi, in realtà, ciò che la gente probabilmente non sa è che non sono stato espulso dall’Australia sulla base del fatto che non sono stato vaccinato, o ho infranto alcuna regola o che ho commesso un errore nella mia dichiarazione di visto. Tutto ciò è stato effettivamente approvato e convalidato dalla Corte Federale d’Australia e dal Ministro per l’Immigrazione. Il motivo per cui sono stato espulso dall’Australia è stato perché il ministro dell’Immigrazione ha usato la sua discrezione per annullare il mio visto in base alla sua percezione che avrei potuto creare un sentimento anti-vax nel paese o nella città, con cui sono completamente in disaccordo” ha concluso il tennista.