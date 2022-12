Tennis, anche Matteo Berrettini parteciperà alla Diriyah Tennis Cup

Matteo Berrettini parteciperà alla Diriyah Tennis Cup il prossimo fine settimana. Il tennista romano è l’ultimo nome che si aggiunge alla straordinaria lista di partecipanti del torneo esibizione che andrà in scena in Arabia Saudita. “Non sono mai stato in Arabia Saudita, ma sono sicuro che l’atmosfera sarà fantastica e spero che il tennis ispiri i tifosi locali, in particolare le giovani generazioni. Dopo tante difficoltà quest’anno, non vedo l’ora di competere contro un campo di giocatori molto forte per vedere qual è il mio livello prima dell’inizio della nuova stagione”, ha dichiarato il numero due d’Italia. Si parte giovedì 8 dicembre con gli ottavi e i quarti di finale, venerdì le semifinali, sabato l’atto conclusivo.

