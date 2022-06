Roland Garros 2022, Gauff è già una veterana: fuori Trevisan tra gli applausi dello Chatrier

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Nulla da fare per Martina Trevisan. L’azzurra, impegnata nella semifinale del Roland Garros 2022, ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-1 alla diciottenne americana Cori Gauff, impostasi dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Per la statunitense, che sabato se la vedrà contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, si tratta della prima finale a livello Slam in carriera. Solamente applausi per l’azzurra. Quest’ultima è uscita dal campo tra le ovazioni di tutto il pubblico presente sul Philippe-Chatrier. Per lei si chiudono tre settimane da sogno, iniziate con il titolo a Rabat e terminate con una sconfitta in cui, nonostante anche un problemino alla coscia destra, ha lasciato come al solito tutto sul terreno di gioco. Da lunedì sarà la nuova numero uno d’Italia alla posizione numero ventisei del ranking mondiale. Di seguito il recap della partita.

PRIMO SET – La partenza è tesa. Entrambe le giocatrici devono cancellare una palla break nei loro turni d’apertura. Gauff dà la sensazione di poter scappare da un momento all’altro ma l’azzurra rimane sempre lì e non molla di un centimetro. Tra il terzo ed il sesto game assistiamo a quattro break di fila, con la toscana brava a rimettersi in gioco (3-3). Da qui però Martina si rende protagonista di una serie di errori che purtroppo si condensano tutti negli ultimi tre giochi. Questi sono appannaggio della giovane statunitense, che trova due nuovi break nel settimo e nel nono game e chiude i conti per 6-3. Forse per Trevisan c’è anche qualche problema di natura fisica. L’italiana, infatti, richiede l’intervento del medico per un trattamento alla coscia destra prima di riprendere.

SECONDO SET – La toscana non sembra demordere e parte bene nel secondo game con un ottimo turno di battuta mantenuto a zero (1-1). C’è da dire che la statunitense è in fiducia e non sbaglia praticamente alcuna scelta. Il momento decisivo è il quarto game. Qui le due giocatrici producono uno spettacolo eccelso in un game durato praticamente un quarto d’ora. Gauff è più fresca ma Martina è stoica e commovente nel provare a rimanere in vita.

Alla fine l’americana decide di chiudere il gioco con uno splendido rovescio, che lascia completamente ferma Trevisan. La diciottenne statunitense sfonda alla quarta palla break ed è la prima ad allungare (3-1). E’ il preludio del doppio break per la giovane americana, che arriva nel sesto gioco (5-1). Gauff, al servizio per il match, non risente minimamente della tensione e trova un meraviglioso game di servizio a zero per archiviare la questione sul 6-1.