Internazionali d’Italia 2022: Swiatek e Sabalenka in semifinale, Jabeur elimina Sakkari

by Daniele Forsinetti

Iga Swiatek, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

Ad aprire la giornata dedicata ai quarti di finale femminili degli Internazionali d’Italia 2022 è il match tra Aryna Sabalenka ed Amanda Anisimova. Quest’ultima parte bene in un primo set molto combattuto, con continui break e contro-break che, alla fine premiano proprio la statunitense (6-4). La bielorussa, dal suo canto, non resta certamente a guardare e, nonostante un contro-break subito nel secondo parziale, riesce a rimettere tutto in equilibrio mediante un 6-3. Nel terzo è ancora la numero 8 del mondo prendere in mano il comando delle operazioni strappando ben due volte il servizio alla rivale, che risponde nel sesto game. Nel gioco successivo, però, Sabalenka torna avanti di due break e porta a casa il successo con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Il secondo quarto di finale vede protagonista la numero uno del ranking Wta, Iga Swiatek, che se la vede contro Bianca Andreescu. Anche in questa partita il primo set è molto tirato poiché le due contendenti danno vita ad una serie di sorpassi e contro-sorpassi, che rendono incerto l’esito della sfida. Si arriva al tie-break, in cui ad avere la meglio è la polacca che domina nettamente gli scambi e rifila un 7-6(2) alla rivale. Nel secondo set, invece, non c’è storia: Iga è inarrestabile e mette a referto ben tre break ai danni della canadese. Al terzo match-point Swiatek archivia la pratica Andreescu con un 7-6(2) 6-0 e stacca il pass per la semifinale.

Terzo match femminile di giornata tra Maria Sakkari ed Ons Jabeur che, inizialmente sembra essere a senso unico, ma poi prende una piega diversa. Nel primo set la greca non lascia alcuno scampo all’avversaria, strappandole immediatamente il servizio nel secondo game. La svizzera reagisce ritagliandosi una palla break, ma non la sfrutta e successivamente è costretta a capitolare sotto i colpi della numero 4 del mondo che, prima centra un altro break e poi si prende il parziale con un netto 6-2. Sakkari ottiene un doppio break anche nei primi minuti del secondo set, indirizzando chiaramente la partita, ma nel quarto game Jabeur recupera un break ed avvia una straordinaria rimonta che le consente di pareggiare i conti con un 7-5. L’inerzia della partita, dunque, volge tutta a favore della svizzera che cavalca il momento positivo e, nel terzo parziale, si sbarazza della rivale con un perentorio 2-6 7-5 6-1.

Nell’ultimo quarto di finale che ha aperto la sessione serale del Foro Italico, la russa Daria Kasatkina ha sconfitto la svizzera Jill Teichmann con il punteggio di 6-4 3-2 e ritiro. L’elvetica, dopo aver lottato duramente ed essere stata pienamente in partita sino al 4-4 del primo set, ha lamentato un problema alla coscia. Dopo aver perso il servizio nel quinto gioco del secondo set Teichmann alza bandiera bianca.