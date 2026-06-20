Mondiale Junior, Marco Coco è d’oro: titolo iridato e record del mondo nello Skeet

Marco Coco è il nuovo campione del mondo Junior di Skeet maschile. A Suhl, in Germania, il ventenne di Ardea, portacolori delle Fiamme Oro, ha conquistato il titolo iridato firmando anche il nuovo record del mondo di finale con 34/36. Un risultati straordinario per l’azzurrino, già campione europeo a Larnaca del 2022, che completa così il proprio percorso internazionale con la medaglia più importante.

Coco domina la finale, La Volpe chiude quinto

Coco si era qualificato alla finale on 117/125 +7, partendo con il dorsale numero sette. Nonostante un errore nella prima rotazione, è rimasto sempre lucido e al comando, costruendo piattole dopo piattello un successo di enorme valore.

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Alle sue spalle hanno chiuso i ciprioti Kleanthis Kleanthous, argento con 33/36, e Andrea Pontikis, bronzo con 29/32. In finale anche l’altro azzurrino Antonio La Volpe, quinto con 21/24 dopo il 118/125 in qualificazione. Più indietro Nicolò Diturco, undicesimo, e Patrizio Tuzi, cinquantaseiesimo.

Argento a squadra maschile, bronzo per le azzurrine

La festa italiana non si è fermata all’oro individuale. Coco è tornato sul podio anche con La Volpe e Diturco, conquistando l’argento a squadra con 350/375, appena un piattello dietro Cipro.

Al femminile nessuna azzurrina è entrata in finale, ma Arianna Nember, Eleonora Ruta e Dalia Buselli hanno centrato il bronzo a squadra con 327/375. Soddisfatto il CT Luigi Agostino Lodde, che ha sottolineato il valore tecnico di Coco e l’impegno di tutto il gruppo. Domani spazio al Trap, con la squadra guidata da Marco Conti.