Verona-Udine stasera in tv: orario e diretta streaming gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A2

by Andrea Bellini

Lorenzo Caroti - Foto profilo ufficiale Facebook Scaligera Basket Verona

L’orario e come vedere in diretta Tezenis Verona-Apu Old Wild West Udine, sfida valida come gara-4 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. Dopo una vittoria a testa in Friuli, gli scaligeri hanno vinto la prima gara in Veneto, e hanno quindi ora la possibilità di chiudere la serie sfruttando nuovamente la spinta del proprio pubblico; per Udine, invece, la necessità di vincere per trascinare la serie a gara-5, nuovamente in Friuli. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di domenica 12 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale.

