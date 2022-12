Sport in tv oggi, mercoledì 7 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, mercoledì 7 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Giornata di riposo in Qatar al Mondiale. Occhi puntati sul basket con Nba ed Eurocup. Poi la Champions League di volley e la Serie C di calcio. Di seguito ecco il programma integrale del palinsesto sportivo di mercoledì 7 dicembre. Sportface.it vi offrirà anche dirette testuali.

Il programma dello sport in tv