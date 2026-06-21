Sport in tv oggi, 21 giugno: Italia-Giappone in Nations League, MotoGP in Repubblica Ceca e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Domenica ricchissima di appuntamenti sportivi. Riflettori puntati sull’Italvolley femminile contro il Giappone nella Nations League, sulla gara della MotoGP in Repubblica Ceca e sulle finali del tennis ATP e WTA. Da seguire anche i Mondiali di calcio, gli Europei di scherma e il Motocross GP d’Italia. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

La domenica sportiva del 21 giugno offre eventi di altissimo livello in praticamente ogni disciplina. L’attenzione principale è rivolta alla sfida tra Italia e Giappone nella Nations League femminile di volley, alla gara della MotoGP sul circuito ceco e alle finali dei tornei ATP di Halle e Queen’s. Da non perdere inoltre il GP d’Italia di motocross, gli Europei di scherma, il Giro di Svizzera, il Giro d’Italia Next Gen e i Mondiali di calcio.

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Sport in tv oggi: il programma completo di domenica 21 giugno

06.00 Calcio, Mondiali: Tunisia-Giappone – DAZN

09.00 Scherma, Europei: eliminatorie spada femminile a squadre – Fencing TV

09.00 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera Donne: 5ª tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

09.40 MotoGP, GP Cechia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.25 Motocross, GP Italia MX2 warm-up

10.45 Motocross, GP Italia MXGP warm-up

11.00 Moto3, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

11.00 Judo, Grand Slam Ulaanbaatar: Final Block – Sky Sport Arena

11.00 Giro di Slovenia: 5ª tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

11.00 Tiro a segno, Mondiali junior – finali su YouTube ISSF

11.00 Volta a Catalunya Femenina: 3ª tappa – Discovery Plus, HBO Max

11.30 Scherma, Europei: eliminatorie fioretto maschile a squadre – Fencing TV

11.30 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Setubal – Recast

11.55 Giro d’Italia Next Gen: cronometro Villa Sant’Angelo-L’Aquila – Discovery Plus, HBO Max, Rai Sport

12.00 Tennis, finale WTA Berlino – SuperTennis, Sky Sport Tennis

12.15 Moto2, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.15 Andorra Classica – Discovery Plus, HBO Max

12.50 Giro del Belgio: 5ª tappa – Discovery Plus, HBO Max

13.00 Tennis, finale WTA Nottingham – SuperTennis, Sky Sport Max

13.15 Motocross GP Italia MX2 gara-1 – Discovery Plus, HBO Max

13.15 Mountain Bike World Series Lenzerheide XC donne – Eurosport 2 HD, DAZN

13.30 Giro di Svizzera: 5ª tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

13.45 Golf, US Open quarto giro – Sky Sport Golf

14.00 Volley femminile Nations League: Italia-Giappone – DAZN, VBTV

– DAZN, VBTV 14.00 MotoGP, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

14.15 Motocross GP Italia MXGP gara-1 – Discovery Plus, HBO Max

14.30 Atletica, Meeting di Hengelo – Sky Sport Arena

14.30 Tennis, finale ATP Queen’s – Sky Sport Tennis

15.15 Mountain Bike World Series Lenzerheide XC uomini – Eurosport 2 HD, DAZN

15.30 Tennis, finale ATP Halle – Sky Sport Max

16.00 Nuoto artistico, Super Final Coppa del Mondo Toronto – Recast

16.10 Motocross GP Italia MX2 gara-2 – Rai Play Sport 2

17.00 Triathlon World Series Quiberon: staffetta mista – TriathlonLive

17.10 Motocross GP Italia MXGP gara-2 – Rai Play Sport 2

17.40 Europei di scherma: finali spada femminile e fioretto maschile a squadre – Rai Sport, Eurosport 2, DAZN

18.00 Calcio, Mondiali: Spagna-Arabia Saudita – DAZN

19.40 Arrampicata, finale lead uomini a Innsbruck – Discovery Plus, HBO Max

19.45 Skateboard World Cup Roma: finale maschile – Rai Play Sport 1

20.40 Arrampicata, finale lead donne a Innsbruck – Discovery Plus, HBO Max

21.00 SailGP Halifax – Sky Sport Uno, Sky Sport Max

21.00 Calcio, Mondiali: Belgio-Iran – Rai 1, Rai Play, DAZN

21.10 Skateboard World Cup Roma: finale femminile – Rai Play Sport 1

00.00 (22 giugno) Calcio, Mondiali: Uruguay-Capo Verde – DAZN

03.00 (22 giugno) Calcio, Mondiali: Nuova Zelanda-Egitto – DAZN

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: programmazione completa

Ecco la programmazione integrale prevista sui canali Sportface TV disponibili su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus per la giornata del 21 giugno.