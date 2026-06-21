Sport in tv oggi, 21 giugno: Italia-Giappone in Nations League, MotoGP in Repubblica Ceca e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Domenica ricchissima di appuntamenti sportivi. Riflettori puntati sull’Italvolley femminile contro il Giappone nella Nations League, sulla gara della MotoGP in Repubblica Ceca e sulle finali del tennis ATP e WTA. Da seguire anche i Mondiali di calcio, gli Europei di scherma e il Motocross GP d’Italia. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.
La domenica sportiva del 21 giugno offre eventi di altissimo livello in praticamente ogni disciplina. L’attenzione principale è rivolta alla sfida tra Italia e Giappone nella Nations League femminile di volley, alla gara della MotoGP sul circuito ceco e alle finali dei tornei ATP di Halle e Queen’s. Da non perdere inoltre il GP d’Italia di motocross, gli Europei di scherma, il Giro di Svizzera, il Giro d’Italia Next Gen e i Mondiali di calcio.
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Sport in tv oggi: il programma completo di domenica 21 giugno
- 06.00 Calcio, Mondiali: Tunisia-Giappone – DAZN
- 09.00 Scherma, Europei: eliminatorie spada femminile a squadre – Fencing TV
- 09.00 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera Donne: 5ª tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
- 09.40 MotoGP, GP Cechia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
- 10.25 Motocross, GP Italia MX2 warm-up
- 10.45 Motocross, GP Italia MXGP warm-up
- 11.00 Moto3, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
- 11.00 Judo, Grand Slam Ulaanbaatar: Final Block – Sky Sport Arena
- 11.00 Giro di Slovenia: 5ª tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
- 11.00 Tiro a segno, Mondiali junior – finali su YouTube ISSF
- 11.00 Volta a Catalunya Femenina: 3ª tappa – Discovery Plus, HBO Max
- 11.30 Scherma, Europei: eliminatorie fioretto maschile a squadre – Fencing TV
- 11.30 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Setubal – Recast
- 11.55 Giro d’Italia Next Gen: cronometro Villa Sant’Angelo-L’Aquila – Discovery Plus, HBO Max, Rai Sport
- 12.00 Tennis, finale WTA Berlino – SuperTennis, Sky Sport Tennis
- 12.15 Moto2, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
- 12.15 Andorra Classica – Discovery Plus, HBO Max
- 12.50 Giro del Belgio: 5ª tappa – Discovery Plus, HBO Max
- 13.00 Tennis, finale WTA Nottingham – SuperTennis, Sky Sport Max
- 13.15 Motocross GP Italia MX2 gara-1 – Discovery Plus, HBO Max
- 13.15 Mountain Bike World Series Lenzerheide XC donne – Eurosport 2 HD, DAZN
- 13.30 Giro di Svizzera: 5ª tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
- 13.45 Golf, US Open quarto giro – Sky Sport Golf
- 14.00 Volley femminile Nations League: Italia-Giappone – DAZN, VBTV
- 14.00 MotoGP, GP Cechia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
- 14.15 Motocross GP Italia MXGP gara-1 – Discovery Plus, HBO Max
- 14.30 Atletica, Meeting di Hengelo – Sky Sport Arena
- 14.30 Tennis, finale ATP Queen’s – Sky Sport Tennis
- 15.15 Mountain Bike World Series Lenzerheide XC uomini – Eurosport 2 HD, DAZN
- 15.30 Tennis, finale ATP Halle – Sky Sport Max
- 16.00 Nuoto artistico, Super Final Coppa del Mondo Toronto – Recast
- 16.10 Motocross GP Italia MX2 gara-2 – Rai Play Sport 2
- 17.00 Triathlon World Series Quiberon: staffetta mista – TriathlonLive
- 17.10 Motocross GP Italia MXGP gara-2 – Rai Play Sport 2
- 17.40 Europei di scherma: finali spada femminile e fioretto maschile a squadre – Rai Sport, Eurosport 2, DAZN
- 18.00 Calcio, Mondiali: Spagna-Arabia Saudita – DAZN
- 19.40 Arrampicata, finale lead uomini a Innsbruck – Discovery Plus, HBO Max
- 19.45 Skateboard World Cup Roma: finale maschile – Rai Play Sport 1
- 20.40 Arrampicata, finale lead donne a Innsbruck – Discovery Plus, HBO Max
- 21.00 SailGP Halifax – Sky Sport Uno, Sky Sport Max
- 21.00 Calcio, Mondiali: Belgio-Iran – Rai 1, Rai Play, DAZN
- 21.10 Skateboard World Cup Roma: finale femminile – Rai Play Sport 1
- 00.00 (22 giugno) Calcio, Mondiali: Uruguay-Capo Verde – DAZN
- 03.00 (22 giugno) Calcio, Mondiali: Nuova Zelanda-Egitto – DAZN
Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: programmazione completa
Ecco la programmazione integrale prevista sui canali Sportface TV disponibili su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus per la giornata del 21 giugno.
- 00:04 Old But Gold – Episodio 3
- 00:27 Old But Gold – Episodio 4
- 00:52 Touchback – Il riscatto
- 03:11 Deep Water – La folle regata
- 04:52 Lo sguardo oltre: Look Beyond
- 06:08 Jimmy Grimble
- 08:04 All Around
- 08:25 Arigatò-NI – Episodio 2
- 09:01 Arigatò-NI – Episodio 5
- 09:28 Arigatò-NI – Episodio 1
- 09:44 Old But Gold – Episodio 4
- 10:09 Old But Gold – Episodio 2
- 10:29 Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 10:46 Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 11:03 Atleti Shakerati – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 11:27 INSIDE – Vito Dell’Aquila
- 11:47 INSIDE – Angelo Cito
- 12:19 INSIDE – Simone Alessio
- 12:45 European Cup Cross Battles Ginnastica Ritmica – Baku 2026
- 17:52 Il Nastro Magico
- 18:22 FATE – Le Origini del Successo S2 Ep.1
- 18:47 FATE – Le Origini del Successo S2 Ep.2
- 19:11 FATE – Le Origini del Successo S2 Ep.3
- 19:34 King Carl – Howe meets Lewis
- 19:44 Furious – La storia di Andrew Howe
- 20:00 Atletica – Meeting Savona 2026
- 21:00 Dal Village alla Pedana – By FITAV
- 23:24 Arigatò-NI – Episodio 2
- 23:44 Old But Gold – Episodio 2
- 23:57 INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano