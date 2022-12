Premier League 2022/2023, programma Boxing Day: date, orari e diretta tv

Torna il grande calcio della Premier League 2022/2023, e lo fa con il grande classico del “Boxing Day”, ovvero il turno del 26 dicembre, che quest’anno coincide con la diciassettesima giornata del campionato d’Oltremanica, coincidendo anche con il ritorno alle gare ufficiali. Dopo il primo assaggio con la Carabao Cup, che ha segnato il ritorno alle partite ufficiali dopo la lunga sosta per i Mondiali, si torna a fare sul serio anche in campionato. Saranno sette le partite in programma il 26 dicembre, mentre Chelsea-Bournemouth e Manchester United-Nottingham Forest si giocheranno il 27, e infine Leeds-Manchester City chiude il programma della diciassettesima giornata mercoledì 28 dicembre. Le partite saranno visibili in diretta tv su Sky, oppure in streaming su Sky Go e NowTv, con le partite delle 16:00 che verranno proposte con una diretta gol.

PROGRAMMA BOXING DAY PREMIER LEAGUE 2022/2023

Lunedì 26 dicembre

Ore 13:30 – Brentford-Tottenham

Ore 16:00 – Leicester-Newcastle

Ore 16:00 – Everton-Wolverhampton

Ore 16:00 – Crystal Palace-Fulham

Ore 16:00 – Southampton-Brighton

Ore 18:30 – Aston Villa-Liverpool

Ore 21:00 – Arsenal-West Ham