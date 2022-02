Porto-Lazio in tv in chiaro? Canale, orario, streaming Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

Alle 21:00 di giovedì 17 febbraio la Lazio farà visita al Porto al Do Dragao nel match di andata dello spareggio di Europa League. Sarri contro l’ex Conceicao in una sfida che può essere decisiva in vista del match di ritorno dell’Olimpico. La partita potrà essere trasmessa in diretta tv su Sky Sport oltre che su Dazn e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Non sarà quindi trasmessa in chiaro. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.