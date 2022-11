Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla Week 12 della stagione NFL 2022/2023. La settimana di regular season più bella ed affascinante dell’anno è qui. Oltreoceano si festeggia il Thanksgiving e le sue celebrazioni da decenni vanno di pari passo con la presenza della NFL in tv. Giovedì saranno ben tre le sfide in programma. La tradizione vuole che ad aprire la giornata siano i Detroit Lions al Ford Field, seguiti dai Dallas Cowboys all’AT&T Center. I primi affronteranno i Buffalo Bills, i secondi invece dovranno vedersela contro i rivali dei New York Giants. Nella prima serata americana, nottata in Italia, invece i Patriots faranno visita ai Vikings.

Per l’occasione, Dazn ha deciso di fare le cose in grande. Non solo l’intero Thanksigiving Day in diretta, ma anche uno studio di approfondimento per tutto il corso della serata. In totale saranno ben sette le sfide che andranno in onda questo fine settimana sulla piattaforma. In più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma di Week 12.

LE DATE DELLA STAGIONE NFL

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DI WEEK 12

24 NOVEMBRE

Ore 18:30

Buffalo Bills @ Detroit Lions (DAZN)

Ore 22:30

New York Giants @ Dallas Cowboys (DAZN)

25 NOVEMBRE

Ore 02:20

New England Patriots @ Minnesota Vikings (DAZN)

27 NOVEMBRE

Ore 19:00

Denver Broncos @ Carolina Panthers

Tampa Bay Buccaneers @ Cleveland Browns

Baltimore Ravens @ Jacksonville Jaguars

Houston Texans @ Miami Dolphins

Chicago Bears @ New York Jets

Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans (DAZN)

Atlanta Falcons @ Washington Commanders

Ore 22:05

Los Angeles Chargers @ Arizona Cardinals

Las Vegas Raiders @ Seattle Seahawks

Ore 22:25

Los Angeles Rams @ Kansas City Chiefs (DAZN)

New Orleans Saints @ San Francisco 49ers

28 NOVEMBRE

Ore 02:20

Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles (DAZN)

29 NOVEMBRE

Ore 02:15

Pittsburgh Steelers @ Indianapolis Colts (DAZN)