Lazio-Porto, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Porto, ritorno dello spareggio di Europa League 2021/2022. L’allenatore biancoceleste interverrà con un tesserato alle 14:45 a Formello per presentare il match dell’Olimpico, dopo il 2-1 per i portoghesi dell’andata. Sarà possibile seguire la conferenza stampa su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.