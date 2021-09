Lazio-Lokomotiv Mosca domani in tv in chiaro? Data, orario e streaming Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Grande attesa per il fischio d’inizio di Lazio-Lokomotiv Mosca. La squadra biancoceleste insegue la vittoria per lasciarsi alle spalle la sconfitta col Galatasaray e per dare continuità alla vittoria nel derby. La seconda giornata di Europa League è alle porte e la squadra di Sarri scenderà in campo alle 21:00 di giovedì 30 settembre nella cornice dello stadio Olimpico. Potrete seguire la partita in diretta su Sky Sport e Dazn ma anche in chiaro su TV8 oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it in ogni caso vi offrirà pagelle e parole dei protagonisti.