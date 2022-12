Latina-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Foggia, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I nerazzurri arrivano da due vittorie di fila e vogliono confermarsi con un altro successo per restare in zona playoff, allontanando le rivali. La compagine rossonera, invece, è reduce da sole due vittorie nelle ultime cinque sfide e spera di scavalcare i suoi avversari odierni portando a casa l’intero bottino. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport+HD.

