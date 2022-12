Cesena-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Cesena-Alessandria sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B si sfidano la terza in classifica, in piena corsa per la promozione diretta, ei piemontesi che sono partiti malissimo e devono guardarsi le spalle. Tra le due squadre ballano la bellezza di diciannove punti. Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go e integralmente su Eleven Sports.

