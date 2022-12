LIVE – Cesena-Alessandria 3-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Grande attesa per il fischio d’inizio di Cesena-Alessandria, match della diciannovesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. La terza forza del campionato insegue i tre punti per minacciare le prime due posizioni di Reggiana e Gubbio. L’Alessandria invece vuole lasciare i bassifondi della classifica. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dal 1′ di gioco. Fischio d’inizio alle 14:30.

Cesena-Alessandria 3-1 (11′ Prestia, 35′ rig. Martignano, 49′ Ferrante, 57′ Corazza)

90′ + 4′ – Finise qui. Cesena batte Alessandria 3-1.

90′ – Inizia il recupero.

85′ – 300 secondi al termine, più recupero.

75′ – Gara che adesso non racconta più nulla. Il Cesena fa scorrere il tempo.

62′ – Alessandria in 10: espulso per doppia ammonizione Rota.

57′ – E sono 3!!! Corazza cala il tris, e allontana i padroni di casa: 3-1.

49′ – Subito Ferrante riporta avanti il Cesena. Padroni di casa che trovano il vantaggio pochi secondi dopo l’inizio del secondo tempo: 2-1.

46′ – Ripartiti. Al via adesso la seconda frazione di gara.

45′ + 1′ – Si chiude qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull’1-1.

42′ – Continuano le offensive, ma senza troppa precisione.

35′ – Calcio di rigore per l’Alessandria: dal dischetto si presenta Martignano, che non sbaglia: 1-1.

26′ – Succede poco dopo il gol. Nessuna azione pericolosa.

11′ – Come non detto. Cesena in vantaggio!!! Padroni di casa in avanti grazie alla rete di Prestia di testa da schema su punizione: 1-0.

10′ – Gara chiusa in questi primi minuti. Nulla da segnalare.

1′ – Partiti. Al via il match tra Cesena ed Alessandria.