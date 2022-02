Cagliari-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Sardegna Arena, Cagliari

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cagliari-Napoli, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Alla Sardegna Arena i rossoblu scendono in campo per provare a fermare gli azzurri in lotta per lo scudetto. I punti salvezza per i sardi sono fondamentali, i partenopei non possono invece non vincere su un campo ostico ma di una squadra inferiore. Calcio d’inizio alle ore 19 di lunedì 21 febbraio.

Cagliari-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo.