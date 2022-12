Cagliari-Cosenza in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto alla Sardegna Arena per Cagliari-Cosenza, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I rossoblù si presentano all’ultimo appuntamento dell’anno con Claudio Ranieri come nuovo tecnico e vogliono iniziare assolutamente con il piede giusto. I calabresi, invece, dopo la sconfitta contro l’Ascoli, sperano di rialzare la testa per uscire dalla zona più calda della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA