Matteo Berrettini sfiderà Stan Wawrinka nel match d’esordio della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città saudita. La superficie è il cemento outdoor. L’azzurro nel pieno della preparazione invernale vuole testare le sue condizioni e quale miglior allenamento che un torneo con tanti top players al via. Il primo turno sarà contro un tre volte vincitore slam come Stan Wawrinka, che nonostante vari acciacchi negli ultimi anni ancora non molla e prova a giocarsi un’altra stagione sul circuito. Il vincitore di questo match troverà nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, testa di serie numero tre della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio.

Matteo Berrettini e Stan Wawrinka scenderanno in campo oggi, giovedì 8 dicembre, alle ore 09:00 italiane, quando in Arabia Saudita saranno le 11:00. Per le partite degli ottavi di finale non è prevista una copertura tv o streaming. A partire dai quarti, invece, i telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+ e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.