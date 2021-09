Belgio-Repubblica Ceca oggi in tv: data, orario e streaming qualificazioni Mondiali 2022

by Mattia Zucchiatti 7

Grande attesa per il fischio d’inizio di Belgio-Repubblica Ceca, match della fase a gironi di qualificazioni ai Mondiali 2022. Si gioca alle 20:45 di domenica 5 settembre con le due squadre a caccia dei tre punti in questa fase. La partita però non sarà trasmessa in diretta tv o streaming in Italia mentre Sportface.it vi offrirà una cronaca della gara al triplice fischio.