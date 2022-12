Snowboardcross, Les Deux Alpes 2022: ottimo secondo posto per Visintin, vince Noerl

Secondo posto per Omar Visintin nella gara maschile d’esordio di Coppa del Mondo di snowboardcross a Les Deux Alpes. Il 33enne azzurro nella bufera francese è riuscito in un buon recupero nella parte finale di gara, sfiorando anche il gradino più alto del podio. A vincere il duello è stato il tedesco Martin Noerl, mentre l’altoatesino deve accontentarsi del 18esimo podio in carriera in CdM davanti al canadese Eliot Grondin. Un ottimo risultato, specialmente dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box per gran parte della scorsa stagione. Tommaso Leoni si è fermato all’ottavo posto, si era invece dovuto arrendere ai quarti di finale Lorenzo Sommariva.

Nella gara femminile, senza azzurre al via, vittoria a sorpresa per l’australiana Josie Baff davanti alle due francesi Chloe Trespeuch e Lea Casta, con la svizzera Aline Albrecht al quarto posto. Il prossimo appuntamento con il massimo circuito di snowboardcross sarà sulle piste italiane di Cervinia dal 15 al 17 dicembre.