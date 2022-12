Sci alpino, le parole di Bassino e Brignone dopo il primo gigante di Semmering

Una buona mattinata per i colori azzurri a Semmering, dove nel gigante di Coppa del mondo femminile Marta Bassino è nuovamente salita sul podio con il terzo posto, e Federica Brignone è riuscita a piazzarsi quinta nella gara vinta da Shiffrin. “Sono molto contenta di questa seconda manche. In realtà era molto più sciabile rispetto alla prima, è venuto fuori un terreno un po’ più di duro e bello: ho trovato un feeling migliore, anche se comunque è stata difficile da spingere perché non c’era molta curva e bisognava proprio andare in giù senza rispetto quasi. Sono contenta nel complesso di come sta andando. Sono felice, avevo iniziato bene e so che sto sciando bene: devo farlo sempre e alla fine i risultati arrivano”, ha commentato Bassino.

“Domani faremo una bella ricognizione – prosegue la sciatrice piemontese – e poi il mio appoggio sarà il solito dello sciare nel modo giusto, con le spinte giuste. Sono molto soddisfatta di come sta andando, anche se nella prima manche era un po’ indietro con i tempi sapevo che me la sarei potuta giocare. Domani avremo un’altra chance, la pista sarà la stessa. Oggi ho fatto podio per la prima volta in questa località in carriera, andiamo avanti così”.

Questa l’analisi di Federica Brignone: “Di nuovo un po’ a pezzi ma mi porto a casa il mio miglio risultato a Semmering. La cosa bella quest’anno è quella di avere subito una seconda chance domani, quindi cercherò di mettere apposto le cose. Nella prima manche ho fatto il miglior tempo in fondo pagando tanto sopra, nella seconda molto meglio son riuscita a dar velocità ma ho fatto qualche errore sul muro e mi son tenuta tanto in fondo con un errore sull’ultimo cambio”.