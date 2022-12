Sci alpino, Filippo Della Vite: “Sono contento della mia gara”

di Mattia Zucchiatti

Non nasconde la soddisfazione Filippo Della Vite dopo il 12esimo posto di oggi nello slalom gigante di Coppa del Mondo andato in scena in Val d’Isere, in Francia. “Sono state due bellissime manche: la seconda non è stata una guerra come la prima e mi sono anche divertito. Nella seconda forse ho avuto un po’ di timore nella parte alta, dove avrei potuto attaccare di più, ma poi mi sono sciolto. Sono contento della mia gara”, ha detto l’azzurro. Sorride anche Simon Maurberger: “Nella prima parte avrei potuto fare ancora meglio ma sono molto soddisfatto della mia seconda manche, perché ho attaccato al massimo. Bisogna fare così per stare davanti in classifica”. Per domani il programma di Val d’Isere presenta il primo slalom speciale di stagione con il via della prima manche alle 9.30 (diretta su RaiSport ed Eurosport).