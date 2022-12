I risultati e la classifica finale dell’appuntamento con il gigante di Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022/2023. Come da pronostico è un dominio da parte di Marco Odermatt, che dopo una straordinaria prima manche compie un altro capolavoro anche nella seconda e vince con un margine di un secondo e quaranta centesimi su Feller. Sul terzo gradino del podio ci va lo sloveno Kranjec, autore del secondo tempo di manche.

Ma c’è da celebrare una splendida prova dei nostri rappresentanti, con Filippo Della Vite e Simon Maurberger in top-15 e per lunghi tratti di questa seconda manche rimasti in testa alla gara. Sette le posizioni guadagnate dal giovane 21enne bergamasca, addirittura diciassette dall’atleta proveniente dalla Valle Aurina, che ha sfruttato nel migliore dei modi l’essere sceso per primo. Buoni punti per classifica anche per Giovanni Borsotti, nonostante abbia perso qualche piazza rispetto al risultato della prima manche.

