La classifica della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino aggiornata in seguito al Gigante maschile di Val d’Isere di sabato 10 dicembre. Odermatt sempre più leader della classifica dopo il trionfo in Francia. Tanti punti preziosi per i tre italiani entrati nei 30, ma in particolar modo per Della Vite e Maurberger nei 15. Di seguito la classifica generale aggiornata con i primi dieci sciatori e quella di tutti gli italiani.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1. Marco Odermatt (SUI) 520

2. Aleksander Kilde (NOR) 380

3. Matthias Mayer (AUT) 186

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 152

5. Daniel Hemetsberger (AUT) 142

7. Zan Kranjec (SLO) 140

8. Alexis Pinturault (FRA) 117

9. Lucas Braathen (NOR) 115

10. Romed Baumann (GER) 112

GLI ITALIANI

34. Mattia Casse (ITA) 36

42. Guglielmo Bosca (ITA) 26

47. Dominik Paris (ITA) 24

49. Filippo Della Vite (ITA) 22

52. Simon Maurberger (ITA) 20

52. Cristof Innerhofer (ITA) 20

55. Matteo Marsaglia (ITA) 18

67. Nicolo Molteni (ITA) 12

70. Giovanni Borsotti (ITA) 10

78. Florian Schieder (ITA) 3