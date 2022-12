La tedesca Katharina Althaus ha vinto la gara dal trampolino HS 98, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci femminile. L’atleta teutonica ha confermato il primo posto della prima manche e ha preceduto l’austriaca Eva Pinkelnig, che comunque rimane in testa alla classifica generale e oggi precede la connazionale Marita Kramer capace di risalire dal sesto posto fino alla terza piazza. Rimpianti per la giovanissima slovena sorella d’arte Nika Prevc, seconda dopo la prima manche e alla fine settima.

In casa Italia le due Azzurre in gara hanno conquistato la zona punti e l’accesso alla seconda manche. Lara Malsiner ha chiuso al sedicesimo posto, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche, mentre Jessica Malsiner ha terminato al venticinquesimo posto perdendo a sua volta due posizioni nel secondo round. Domani si replica in Norvegia con la gara dal trampolino grande (HS 140).