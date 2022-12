Pista lunga: terzo posto e record italiano per David Bosa nei 1000 metri a Calgary

Si chiude con un terzo posto per l’Italia il weekend di Calgary (Canada), sede per la seconda settimana di fila della Coppa del Mondo di pista lunga. Il protagonista è David Bosa, che ha chiuso sul gradino più basso del podio nella Division A dei 1000 metri. L’azzurro ha chiuso la sua gara con il tempo di 1:07.24, superando il record italiano stabilito da lui stesso il 5 dicembre dell’anno passato. Un risultato notevole per il trentino, preceduto solamente dall’americano Jordan Stolz e dall’olandese Thomas Krol.

Cattive notizie, invece, dalle mass start, dove gli azzurri impegnati non hanno ottenuto il podio. Tra gli uomini il migliore è stato Daniele Di Stefano, giunto in sesta posizione. Addirittura ultimo Andrea Giovannini dopo l’exploit della scorsa settimana. Rammarico per il trentino, caduto proprio nei pressi dell’ultima curva dopo una collisione con gli avversari. La vittoria è andata al belga Bart Swings, arrivato davanti ai due padroni di casa Connor Howe e Hayden Mayeur. Nella gara femminile, infine, ha prevalso l’olandese Irene Schouten, prima di fronte alla canadese Ivanie Blondin ed alla connazionale Marijke Groenewoud. Buona prestazione per Laura Peveri, che ha chiuso al quinto posto.