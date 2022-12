Pista lunga, Coppa del Mondo Calgary: Italia quarta nel team pursuit

Ha preso il via la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga a Calgary, in Canada. Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Daniele Di Stefano (Noale Ice) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ottengono un buon quarto posto nel team pursuit, piazzandosi a meno di due secondi di distacco dalla top 3 con il tempo di 3’41″700. Gara vinta dagli Stati Uniti davanti a Canada e Norvegia. Un’altra buona prova che conferma quanto fatto nel primo appuntamento stagionale di Stavanger, con un terzetto in grado di competere per le posizioni di vertice.

Nelle altre gare della giornata, Alessio Trentini (V.G. Pergine) ha terminato la prova sui 1500 metri di Division A al 15° posto (1’45″234) mentre Francesco Betti (Fiamme Oro), sulla medesima distanza, ha migliorato il proprio primato personale concludendo la gara di Division B in quarta posizione con il tempo di 1’45″221. Nei 3000 metri femminili, infine, da registrare la decima piazza di Laura Peveri (Fiamme Oro) con il tempo di 4’14″971.