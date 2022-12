Pattinaggio velocità, Cdm Calgary 2022/2023: trionfo Giovannini nella mass start

A Calgary si è tenuta la terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di pattinaggio di velocità, in cui è arrivata la prima affermazione stagionale per l’Italia. Andrea Giovannini ha infatti sbaragliato la concorrenza nella mass start maschile, concedendosi il lusso di farsi tutto il rettilineo finale con le mani al cielo visto l’ampio distacco rifilato agli avversari. Per il ventinovenne finanziere si tratta della quinta affermazione in carriera, la prima dopo oltre quattro anni. Un successo che gli vale anche la testa provvisoria della classifica di specialità con 216, davanti all’olandese Bart Hoolwerf (202).

Tra le altre gare, Laura Peveri chiude al quinto posto la mass start femminile, centrando quindi la terza top-5 consecutiva nella specialità; David Bosa vince la Division B dei 1.000 metri, guadagnandosi la promozione di divisione per la prossima tappa; Alessio Trentini ha chiuso in diciottesima posizione la Division B dei 1.000 metri, mentre Daniele Di Stefano è caduto nella semifinale della mass start.