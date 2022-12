Pattinaggio velocità, Cdm Calgary 2022/2023: Davide Ghiotto dominante, oro e nuovo primato personale nei 10.000 metri

Davide Ghiotto sfodera una prestazione magistrale e si aggiudica la gara dei 10.000 metri nella Coppa del Mondo 2022/2023 di pattinaggio di velocità andata in scena a Calgary, in Canada. L’azzurro domina la concorrenza chiudendo in 12:45.98, che vale anche il nuovo record personale, migliorando di 88 centesimi il tempo che gli era valso il bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, precedendo di oltre 6″ gli olandesi Patrick Roest e Beau Snellink. Per Ghiotto, che non aveva mai vinto su questa distanza sul circuito maggiore, dopo i due podi stagionali nei 5.000.