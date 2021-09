Pattinaggio, Lombardia Trophy 2021: Gutmann spettacolare nel libero, 5° posto per l’azzurra

by Daniele Forsinetti

Lara Naki Gutmann - Foto Claudio Ruscello

Nella seconda giornata del Lombardia Trophy – Memorial Anna Grandolfi sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo fanno il loro esordio stagionale le migliori coppie azzurre: Guignard-Fabbri nella danza a Della-Monica-Guarise nell’artistico. Nella gara femminile Lara Naki Gutmann si rende protagonista di una straordinaria rimonta grazie ad una eccezionale prova nel libero libero da 118.33 punti, con cui ha recuperato tredici posizioni in classifica chiudendo al quinto posto a quota 166.98. Ad imporsi è la statunitense Liu davanti alla polacca Kurakova. Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio), invece, scivolata indietro di cinque posizioni rispetto a ieri a causa di un libero valutato 89.04, che le ha consente di chiudere soltanto diciassettesima con 140.93 punti complessivi.

Nella danza partono forte Charlène Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), in testa dopo una rhythm dance da 82.05 su un medley di Michael Jackson. Bene anche Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky (IceLab), all’esordio tra i senior ma già capaci di centrare il 12° posto con 60.94 punti, mentre gli altri azzurri in gara, Carolina Moscheni-Francesco Fioretti (IceLab), pagano a caro prezzo un errore che non permette loro di andare oltre la sedicesima posizionecon 53.64 punti. In chiusura di giornata, tra le coppie artistiche, ottengono leadership provvisoria Della Monica-Guarise (Fiamme Oro), splendidi nel riproporre il corto della scorsa stagione valutato 72.35 punti. Molto bene anche gli altri tandem azzurri in gara: Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (IceLab) viaggiano al terzo posto con 61.91 punti e, alle loro spalle, Sara Conti e Niccolò Macii (IceLab) totalizzano 57.54 punti. Debutto assoluto per Irma Caldara e Riccardo Maglio, noni con 43.24 punti