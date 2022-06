Pattinaggio di figura, ecco il calendario degli eventi della stagione 2022/23

by Simone Caravano

Pattinaggio di figura - Charlene Guignard e Marco Fabbri (credits: Diego Barbieri)

La Federazione internazionale di pattinaggio di figura, ha pubblicato il calendario delle manifestazioni per la stagione 2022/23. In primo luogo il circuito di ISU Junior Grand Prix, sarà suddiviso in sette eventi in giro per le nazioni. La prima tappa sarà in Francia, a Courchevel, dal 24 al 27 agosto, per poi chiudere in Italia tra il 12 e il 15 ottobre a con la tappa di Egna- Neumarkt.

Le finali, sia Junior che Senior, invece si disputeranno a Torino, dall’8 all’11 dicembre. Ricco poi anche il programma dell’ISU Gran Prix, tra USa, Canada e Francia insieme ad altri due paesi per le tappe da definire. Infine molto importanti sono anche i dieci appuntamenti di Challenger Series, con l’Italia presente grazie al Lombardia Trophy tra il 17 e 18 settembre. Il culmine della stagione però saranno gli Europei di Espoo in Finlandia, dal 23 al 29 Gennaio, e i Mondiali di Saitama in Giappone, dal 20 al 26 marzo.