Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: Guignard/Fabbri trionfano nel libero

Nella seconda giornata del Grand Prix de France di pattinaggio artistico in corso ad Angers è arrivata la prima vittoria in carriera in una competizione di questo livello per la coppia italiana di danza composta da Charlène Guignard e Marco Fabbri. Dopo aver terminato la prova della danza ritmica al comando della classifica provvisoria, il duo italiano ha ottenuto il miglior punteggio anche nella danza libera conquistando così il loro primo titolo del Grand Prix e ipotecando la qualificazione alle Finali di Torino di inizio dicembre.

Nel libero Guignard / Fabbri hanno superato la coppia canadese Fournier Beaudry / Sorensen, che si è classificata al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio sono saliti i padroni di casa Lopareva / Brissaud confermando quindi la graduatoria ottenuta dopo la danza ritmica di venerdì.

“È un momento di grande emozione per noi, è la nostra prima vittoria, e il fatto che sia arrivata in Francia è ancora più speciale per Charlene – ha detto Marco Fabbri dopo il libero – Dopo i primi tre minuti dell’esercizio eravamo un po’ stanchi, perché il programma di quest’anno è più impegnativo dal punto di vista fisico rispetto a quello dell’anno scorso, ma siamo solamente all’inizio della stagione, quindi va bene così”.

“Con il nostro programma libero questa stagione, che è la prima di un nuovo ciclo olimpico, vogliamo far vedere qualcosa di diverso, che non avevamo mai fatto vedere negli anni precedenti – ha continuato Fabbri – rispecchiando anche lo stato d’animo un po’ ‘dark’ che avevamo nel periodo in cui abbiamo iniziato a mettere insieme il nuovo programma”.

Si tratta dell’ottavo podio consecutivo per Guignard / Fabbri nel corso delle loro partecipazioni al Grand Prix e della seconda vittoria stagionale dopo quella nel Lombardia Trophy.

Non è andata altrettanto bene all’altra coppia italiana impegnata ad Angers, ovvero Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini in gara nella competizione di artistico a coppie. Anche nel programma libero hanno avuto qualche problemanegli elementi tecnici esattamente come era successo nello short program e non sono riusciti a migliorare il quarto posto che avevano conquistato venerdì. Ancora un errore per Rebecca sul triplo salchow, così come sulla sequenza di doppi axel, derubricati a singolo e per questo quasi azzerati a livello di punti. La vittoria è andata ai canadesi Stellato-Dudek / Deschamps che hanno trionfato con quasi sei punti di vantaggio sui francesi Camille e Pavel Kovalev, capaci di contenere la rimonta dei tedeschi Hocke / Kunkel che dopo un programma corto molto negativo sono riusciti a presentare un programma libero con il punteggio tecnico più alto della serata salendo sul gradino più basso del podio.

Il titolo del singolo femminile è andato alla belga Loena Hendrickx, che ha festeggiato il suo ventitreesimo compleanno con la sua prima vittoria in una prova del Grand Prix distaccando di oltre venti punti la seconda classificata, la coreana Yelim Kim, protagonista di due cadute ma che è comunque riuscita a mantenere la piazza d’onore. Terzo posto e medaglia di bronzo per la giapponese Rion Sumiyoshi, che nonostante la caduta sul quadruplo toeloop, unico salto quadruplo tentato in questa competizione, è riuscita a rimanere davanti alla coreana Haein Lee la quale ha pagato il quinto posto nello short program di venerdì.

Nella gara maschile, infine, successo per l’atleta di casa Adam Siao Him Fa, che con tre salti quadrupli di cui due in combinazione è riuscito a rimediare all’errore sul quadruplo toeloop nello short program e a risalire dal terzo al primo posto. I due giapponesi Sota Yamamono e Kazuki Tomono, che occupavano le prime due posizioni dopo la prima parte della competizione, hanno dovuto accontentarsi rispettivamente dell’argento e del bronzo.

Il circuito del Grand Prix ISU tornerà il prossimo fine settimana con la quarta tappa che quest’anno si disputerà a Sheffield, in Inghilterra, dove il MK John Wilson Trohpy sostituirà la Cup of China cancellata quest’anno a causa del COVID-19. Si inizierà venerdì 11 novembre alle 18 locali (le 19 in Italia) con il programma corto delle coppie di artistico, seguito alle 19.25 (le 20.25 in Italia) dal programma corto del singolo maschile.

I risultati completi:

Danza su ghiaccio

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 207,95 2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 201,93 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 187,15 4 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 179,76 5 Eva PATE / Logan BYE USA 174,03 6 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 173,05 7 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 172,48 8 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 164,89 9 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 161,09 10 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 153,72

Coppie d’artistico

1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 185,84 2 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 179,85 3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 179,73 4 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 174,72 5 Karina SAFINA / Luka BERULAVA GEO 162,44 6 Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV USA 162,16 7 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 144,71

Singolo femminile

1 Loena HENDRICKX BEL 216,34 2 Yelim KIM KOR 194,76 3 Rion SUMIYOSHI JPN 194,34 4 Haein LEE KOR 193,49 5 Audrey SHIN USA 183,93 6 Mana KAWABE JPN 182,50 7 Rino MATSUIKE JPN 176,52 8 Mae Berenice MEITE FRA 175,68 9 Lea SERNA FRA 167,89 10 Olga MIKUTINA AUT 159,99 11 Lindsay van ZUNDERT NED 154,09 12 Maia MAZZARA FRA 140,85

Singolo maschile