Combinata nordica, raduno a Tarvisio: squadre A e B, presente Costa

by Davide Triolo

Samuel Costa - Foto Piazzi/Pentaphoto

Sandro Sambugaro ha chiamato in causa sei atleti azzurri in vista del raduno previso presso Tarvisio, località in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine. Convocazioni per le squadre A e B di combinata nordica maschile, per svolgere un accurato lavoro di preparazione previsto da martedì 16 a venerdì 19 novembre. In attesa dell’inizio della Coppa del Mondo 2021/2022 di categoria, con la partenza rappresentata dal percorso di Gundersen, italiani pronti a offrire il meglio di loro stessi. Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Iacopo Bortolas e Domenico Mariotti convocati da Sambugaro; ad affiancarli vi saranno Ivan Lunardi, Danny Winkelmann ed Enrico Nizzi, tecnici responsabili. L’inizio della stagione è alle porte e gli azzurri non intendono farsi trovare impreparati; esercizio e applicazione per raggiungere obiettivi rilevanti. Il movimento nostrano di sport invernali si prepara così a una stagione da non perdere, potenzialmente memorabile.